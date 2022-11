Gespaltenes Brasilien: Lula sucht die Versöhnung, Gegner rufen nach Putsch

Es ist das engste Ergebnis einer Präsidentschaftswahl in Brasiliens neuerer Geschichte. Mit 50,9 Prozent der Stimmen hat Lula da Silva von der Arbeiterpartei die Stichwahl um das Präsidentenamt für sich entschieden. Der bisherige Amtsinhaber, der ultrarechte Jair Bolsonaro, kam auf 49,1 Prozent. Während Politiker aus aller Welt dem "Versöhner" Lula zum "Sieg der Demokratie" gratulierten, war die Wut der Bolsonaro-Anhängern groß. "Nein zu Lula!", skandierten sie und errichteten in mindestens 23 der 27 brasilianischen Bundesstaaten mehr als 250 Straßensperren. Um Lulas Amtsantritt zu verhindern, riefen sie sogar zu einem Militärputsch auf.

Immer wieder hatte Bolsonaro in der Vergangenheit getönt, nur Gott hole ihn aus dem Amt: "Für mich gibt es nur drei Zukunftsszenarien: Wiederwahl, Knast oder Tod." Und immer wieder zweifelte der 67-Jährige auch öffentlich das elektronische Wahlsystem Brasiliens an. Dabei funktionierte es auch diesmal laut Wahlbeobachtern einwandfrei und vorbildlich. Doch die Ungewissheit über Bolsonaros Reaktion war groß.

Quälend langes Schweigen

Fast zwei Tage lang hüllte sich dieser aber in Schweigen. Medienberichten zufolge hatten mehrere Berater versucht, ihn davon zu überzeugen, seine Niederlage einzuräumen. Erst gestern Abend ließ er dann ausrichten, dass er seine Wahlniederlage "nicht anfechten" werde.

Lulas Team bereitete sich unterdessen bereits auf einen Regierungswechsel ohne die Mithilfe des amtierenden Staatschefs vor. "Ich hoffe, dass zum Wohle Brasiliens und des brasilianischen Volkes Normalität Einzug halten wird. Wenn der Präsident, wenn Jair Bolsonaro nicht teilnehmen möchte, okay", sagte die Vorsitzende von Lulas Arbeiterpartei (PT) und Leiterin der Wahlkampagne, Gleisi Hoffmann, im Fernsehsender Globo News. Die Welt atmete jedenfalls auf: Denn Lulas Regierung ist es zuzutrauen, die gröbsten Unerträglichkeiten der Bolsonaro-Zeit wieder rückgängig zu machen: dass sie also von der staatlichen Förderung der Abholzung des Amazonas-Regenwalds abgeht, dass sie das Land nicht mehr als Verbündeten für Rechtsextreme und -populisten aller Länder positioniert und dass sie die Demokratie im Inneren zu schützen versucht, statt sie schrittweise abzubauen. Dass Lula dies, wenn er sein Amt am 1. Jänner antritt, glaubhaft vertreten wird, ist mit Blick auf seine erste Regierungszeit von 2003 bis Ende 2010 realistisch.

Schwierige Aufgaben

Doch vor Lula liegt jetzt ein regelrechter Kraftakt: Er hat versprochen, die Wirtschaft anzukurbeln sowie den Hunger und die Armut zu bekämpfen. Dazu sollen auch die einst so erfolgreichen Sozialprogramme wiederaufgelegt werden, allerdings ist fraglich, ob dafür genug Geld da ist und ob die linke Regierung all ihre Projekte durchs Parlament bekommt. Dort sitzen viele rechte Politiker, und im Abgeordnetenhaus stellt Jair Bolsonaros Partei sogar die größte Fraktion.

"Dieses Land braucht Frieden"

Die größte Aufgabe des 77-Jährigen wird es aber wohl sein, seine tief gespaltene Heimat wieder zu einen. Unter vielen Anhängern von Bolsonaro ist der Hass groß auf Lula da Silva. Er wolle für alle Brasilianer regieren, sagte Lula da Silva am Sonntag kurz nach seinem Wahlsieg. "Es gibt keine zwei Brasilien. Wir sind ein Staat, ein Volk, eine große Nation." Es müsse Schluss sein mit Feindschaft und Misstrauen. "Dieses Land braucht Frieden!"

Stattdessen gibt es nun aber erst einmal brennende Reifen und Barrikaden.

