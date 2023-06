Gesetz in Schweden soll Weg in die NATO ebnen

Es soll ein entscheidender Baustein auf dem Weg in die NATO sein: In Schweden sind gestern neue Terrorgesetze in Kraft getreten. Von nun an ist es in dem skandinavischen EU-Land strafbar, sich an einer Terrororganisation zu beteiligen, eine solche Beteiligung zu finanzieren oder anderweitig zu unterstützen.

Bei Verstößen drohen mehrjährige Haftstrafen. "Die nun in Kraft tretende Gesetzgebung wird Schweden neue und wirksame Instrumente geben, um diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die den Terrorismus unterstützen", schrieb der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson im Voraus in einem Meinungsbeitrag in der "Financial Times". Es werde ein Schlupfloch bei den schwedischen Anti-Terror-Gesetzen geschlossen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte am Donnerstag am Rande eines Treffens der NATO-Außenminister in Oslo an, "in naher Zukunft" in die Türkei zu reisen, um über die weiterhin blockierte Aufnahme von Schweden in die NATO zu sprechen. Er habe diese Woche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen und die Bedeutung von Fortschritten betont. Schweden und Finnland haben im Mai 2022 einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Finnland ist seit dem heurigen April dabei.

