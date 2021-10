Gerüchteküche brodelt: Ist Erdogan schwer krank?

Recep Tayyip Erdogan wollte die Gerüchte über seine angebliche schwere Erkrankung mit einem Twitter-Video entkräften. Doch die Bilder vom basketballspielenden türkischen Präsidenten bewirkten das Gegenteil: Die Diskussion über seinen Gesundheitszustand ist neu entbrannt. Nicht nur die Opposition fragt bereits, wie lange der seit fast 20 Jahren regierende Politiker noch durchhält.

Mittlerweile häufen sich die Alarmmeldungen: Im Sommer schlief der 67-jährige Erdogan während einer Videobotschaft an seine Anhänger mitten im Satz ein. Einige Monate vorher musste er sich auf seine Frau Emine und einen Leibwächter stützen, als er eine Treppe hinunterging. Die Reden des einst so eloquenten Türken wirken aufgesetzt und abgelesen. Sein Gang ist steif und hölzern.

In einer TV-Talkshow spekulierte ein Arzt, dass Erdogan an Epilepsie leide. Möglicherweise werde er nicht mehr in der Lage sein, bei der nächsten Wahl in zwei Jahren anzutreten, schrieb der Nahost-Experte Stephen Cook von der US-Denkfabrik CFR vor einigen Tagen in der einflussreichen US-Zeitschrift "Foreign Policy". Cook empfahl westlichen Regierungen, sich darauf einzustellen, und meinte, Verteidigungsminister Hulusi Akar habe die besten Chancen, der Nachfolger zu werden.

Erdogan wirkt nicht nur gesundheitlich angeschlagen. Zwei Jahre vor den regulär 2023 fälligen Wahlen schwächelt er auch in den Meinungsumfragen. Im Durchschnitt von sieben Erhebungen, die zuletzt durchgeführt wurden, kommen Erdogans AKP und die mit ihr verbündete rechtsnationalistische MHP nur noch auf 40,5 Prozent Stimmenanteil. Die in einer Allianz antretenden Oppositionsparteien CHP und IYI liegen mit 40,6 Prozent hauchdünn vorn.

Kein Gedanke an einen Rücktritt

Mittlerweile zweifelt auch die Regierungspartei AKP an Erdogans Amtsführung. An einen Rücktritt ist dennoch nicht zu denken. Verliert Erdogan die Macht, muss er fürchten, dass die alten Korruptionsvorwürfe neu hochkommen.