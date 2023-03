Georgiens Regierung zieht umstrittenes "Agentengesetz" nach Protesten zurück

Nach Massenprotesten in Georgiens Hauptstadt Tiflis hat die Regierung eingelenkt. Der umstrittene Gesetzesentwurf über die Einführung eines Registers für "ausländische Agenten" werde zurückgezogen, teilten die Partei "Georgischer Traum" und ihre Verbündeten gestern mit. 132 Menschen, die bei den Demonstrationen festgenommen worden waren, wurden gestern am Abend wieder freigelassen.

Der Opposition ist diese Ankündigung zu wenig. Es werde weitere Demos geben, sagte der Oppositionspolitiker Zotne Koberidse gestern Vormittag. Viele junge Menschen hätten kein Vertrauen in die Regierung, sagte Koberidse. "Wir brauchen Klarheit, wie genau sie dieses Gesetz zurückziehen wollen."

Der Gesetzesentwurf war am Dienstag in erster Lesung von den Abgeordneten beschlossen worden. Danach müssten sich Medien und NGOs, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten, als "Agenten unter ausländischem Einfluss" registrieren lassen. In Russland gibt es seit 2012 eine ähnliche Bestimmung, die häufig dazu genutzt wird, um regierungskritische NGOs und Medien zu verbieten.

Genau das befürchtete die georgische Opposition. Aber auch die Staatspräsidentin Salome Surabischwili stellte sich auf die Seite der Oppositionellen und kündigte an, dass umstrittene Gesetz nicht zu unterzeichnen. Auch international gab es Kritik, sowohl aus den USA als auch aus der EU.

Ist Georgien ein gespaltenes Land mit einer pro-russischen Regierung und einer EU-freundlichen Opposition? "Ich habe nicht den Eindruck, dass das Land gespalten ist. Ich war auch überrascht über die Heftigkeit der Auseinandersetzungen", sagt Werner Pamminger, Geschäftsführer der Standortagentur Business Upper Austria, der das Land in der Vorwoche bereiste.

Unter großem Druck Russlands

Er sei aber nicht in der Hauptstadt gewesen. Dort, wo er war, im Nordwesten des Landes, sei die Stimmung extrem russlandfeindlich und für eine größere Nähe zur EU. "Die Flagge der EU ist überall zu sehen und es gibt viele Projekte in dem Land, die von der Union mitfinanziert worden sind", sagt Pamminger im OÖN-Gespräch.

Er habe eher das Gefühl, dass sich die Regierung russlandnah gebe, um den großen Nachbarn im Norden nicht zu vergrämen. Schließlich habe das Land erfahren müssen, dass es im Ernstfall auf sich allein gestellt sei. "Das ist nicht so wie in der Ukraine. Die Georgier wissen, dass ihnen keiner hilft. Das Land ist zu klein und zu unbedeutend", so Pamminger.

Die kleine ehemalige Sowjetrepublik am Schwarzen Meer mit 3,7 Millionen Einwohnern steht seit langem unter Druck des großen Nachbarn Russland. Moskau unterstützt die abgespaltenen Gebiete Südossetien und Abchasien. Um das Gebiet Südossetien wurde im Sommer 2008 auch ein kurzer Krieg mit Russland geführt, der innerhalb weniger Tage in eine Niederlage der georgischen Armee mündete.

