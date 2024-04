Georgien: Pro-europäisch oder doch russisch?

Die Regierung in Tiflis geht ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen mit neuen repressiven Gesetzesentwürfen in die Offensive – auch wenn sie damit die eigenen EU-Beitrittsbemühungen torpediert. Das Gesetz schafft eine Genderquote ab, die Quote von mindestens einem Viertel Frauen auf den Wahllisten der politischen Parteien Georgiens. Eine unscheinbare Neuerung, aber die georgische Parlamentsmehrheit verabschiedete sie am Donnerstag im Sprinttempo, in drei Lesungen binnen zwei Tagen. Und der