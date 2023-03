Georgien: Massenprotest gegen "Agentengesetz"

Bei heftigen Protesten gegen das umstrittene "Agentengesetz" sind in der Nacht auf Mittwoch in der georgischen Hauptstadt Tiflis zumindest 66 Demonstranten festgenommen worden. Am Dienstag hatte das Parlament den Gesetzesentwurf "Über die Transparenz ausländischen Einflusses" in erster Lesung mehrheitlich verabschiedet. Offiziell zielt er auf die Offenlegung von Geldflüssen aus dem Ausland ab. Kritiker befürchten, dass die Bestimmung nach dem Vorbild eines ähnlich lautenden Gesetzes in Russland wirken könnte, das dort dazu benutzt wird, Kremlgegner zu stigmatisieren und mundtot zu machen. So könnten etwa Medien und NGO’s als "ausländische Agenten" eingestuft werden, wenn sie zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden.

Rund 10.000 Menschen gingen gegen das umstrittene Gesetz auf die Straße. Bei den Auseinandersetzungen setzte die Polizei Tränengas, Rauchgranaten und Wasserwerfer ein. Die Demonstranten ihrerseits versuchten, das Parlamentsgebäude zu stürmen.

Die Präsidentin von Georgien, Salome Surabischwili, hat sich inzwischen an die Demonstranten gewandt und ihnen ihre Unterstützung versichert. Sie werde ein Veto gegen das Gesetz einlegen, sollte es vom Parlament verabschiedet werden. Das Parlament kann das Veto aber mit Mehrheit aufheben. Bürgerrechtler befürchten auch, dass eine Annahme des Gesetzes die Demokratie Georgiens unterhöhlen und die Perspektiven des Landes auf einen EU-Beitritt verschlechtern würde. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte vor einer "sehr schlechten Entwicklung": Die Entscheidung für das Gesetz könnte die Beziehungen zur EU ernsthaft beeinträchtigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.