George Santos: Anklage gegen den jungen Lügenbaron

Die Liste der Lügen von George Santos ist schwindelerregend lang. Der Jung-Abgeordnete der US-Republikaner hat so viele falsche Angaben zu seiner Ausbildung, seinem Berufsweg, seinem Vermögen, seiner Familie und seiner Religion gemacht, dass irgendwann kaum jemand noch wusste, was an seiner Biografie echt und was frei erfunden ist. An der jüngsten Entwicklung bestehen keinerlei Zweifel: Der 34-jährige Skandalabgeordnete ist von der US-Justiz angeklagt und festgenommen worden.

Anklage in 13 Punkten

Betrug, Geldwäsche, ein Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus in insgesamt 13 Punkten wirft die Bundesstaatsanwaltschaft des östlichen Bezirks von New York dem konservativen Politiker vor, der im November erstmals in das US-Repräsentantenhaus gewählt worden war. Er soll unter anderem Wahlkampfspenden für private Zwecke missbraucht und rechtswidrig Arbeitslosenhilfe bezogen haben.

Bei einer Verurteilung drohen dem Nachwuchspolitiker bis zu 20 Jahre Haft. Es könnte das jähe Ende der politischen Karriere von Santos bedeuten - wobei solche Prognosen äußerst schwierig sind. Zurücktreten muss Santos wegen der Anklage nicht.

Haarsträubende Erfindungen

Der Sohn brasilianischer Einwanderer hatte bei den als Midterms bekannten Kongress-Zwischenwahlen im November einen Wahlkreis der New Yorker Insel Long Island gewonnen. Er half damit seiner Partei, den Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu entreißen. Doch noch bevor er im Januar sein Amt in Washington antrat, häuften sich die Enthüllungen über Falschangaben in seinem Lebenslauf.

Die Liste haarsträubender Erfindungen ist lang: Santos dichtete sich einen Abschluss am ehrwürdigen Baruch College und eine erfolgreiche Volleyball-Karriere an der Hochschule an; er gab fälschlicherweise an, für die Investmentbank Goldman Sachs und den Bankenkonzern Citigroup gearbeitet zu haben und eine Reihe von Immobilien zu besitzen; er behauptete, seine Mutter habe die Terroranschläge vom 11. September 2001 im World Trade Center überlebt, und bezeichnete sich als jüdisch.

"Lebenslauf geschönt"

Santos musste eine Vielzahl von Lügen einräumen, sprach aber euphemistisch davon, er habe seinen Lebenslauf lediglich "geschönt". Doch die Enthüllungen rissen nicht ab: So warf ihm ein US-Veteran vor, tausende Dollar entwendet zu haben, die bei einer Online-Spendenaktion für eine Operation seines Hundes gesammelt worden waren.

Santos wurde zum Gespött des Politikbetriebs in Washington, in Late-Night-Shows machten sich zahlreiche Imitatoren über den Abgeordneten lustig. Ein gefundenes Fressen waren auch alte Fotos von Santos in Brasilien in Drag-Kleidung. Der Politiker, der zwischenzeitlich in dem südamerikanischen Land gelebt hatte, bestritt zunächst, jemals als Drag Queen aufgetreten zu sein. Dann sagte er aber: "Ich war jung und ich hatte Spaß auf einem Festival."

Spott, Häme, Empörung

Doch es gab nicht nur Spott und Häme, sondern auch wachsende Empörung darüber, dass ein Politiker trotz so vieler Lügen nicht zurücktreten muss. Zumal neben den skurrilen Enthüllungen auch sehr ernste Fragen zu Santos' Finanzgebaren unter anderem im Wahlkampf laut wurden.

Der Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, hielt aber an dem Skandal-Abgeordneten fest. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Konservativen haben in der Kongresskammer nur eine sehr knappe Mehrheit, McCarthy braucht jede Stimme.

Überschaubare Konsequenzen

Und so blieben die Konsequenzen für Santos äußerst überschaubar: Der Abgeordnete ließ Ende Januar seine Arbeit in den beiden Kongressausschüssen ruhen, in die er berufen worden war. Anfang März leitete dann der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses eine Untersuchung gegen Santos ein.

Doch das alles schien Santos nicht sonderlich zu stören. Erst Mitte April kündigte der Republikaner eine Kandidatur für eine Wiederwahl 2024 an. Santos scheint auch zunehmend das Rampenlicht zu genießen, in dem er steht: Anfang April nahm er in New York öffentlichkeitswirksam an Protesten gegen die Verlesung der Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump in der Schweigegeldaffäre um die Pornodarstellerin Stormy Daniels teil.

Jetzt wurde gegen Santos selbst Anklage erhoben. Mehrere Republikaner riefen den Abgeordneten daraufhin zwar zum Rücktritt auf. Nicht aber McCarthy. Dieser gab an, er wolle zunächst den Prozess gegen Santos abwarten. "Lasst uns sehen, was der Ausgang ist."

