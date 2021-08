Es gibt Tage, die man nie vergisst. Der 19. August 1991 war so einer. Dabei hatte er völlig unspektakulär begonnen. Als typischer Montag eben. Ich hatte wieder einmal meine Russisch-Hausübung nicht fertig und wollte noch schnell beim Frühstück in der Mensa ein paar Vokabeln lernen. Schließlich wollte ich mich bei meinem Sprachkurs an der Moskauer Universität nicht blamieren. Unausgeschlafen trottete ich also in den riesigen Speisesaal, in dem normalerweise reges Getümmel herrschte.