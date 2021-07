Im Streit mit der EU will sich Ungarns Premier Viktor Orban nun Rückendeckung vom Volk holen. Der Rechtskonservative hat ein Referendum über das umstrittene LGBTQ-Gesetz in seinem Land angekündigt. In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video rief Orban die Bevölkerung auf, das von der EU scharf kritisierte Gesetz zu unterstützen.