Hamas-Geisel: "Ich war eine Trophäe und kein Mensch mehr"

"Ich war kein Mensch mehr", sagte Yarden Romann-Gat, die Ende November freikam. Viele Leute im Gazastreifen hätten ihre Zurschaustellung gefeiert.

Später sei die Deutsch-Israelin ohne andere Geiseln in einem Haus festgehalten und dort rund um die Uhr von einer männlichen Wache beobachtet worden. Ihre Entführer hätten ihr alles antun können. "Du kannst keiner Sache widersprechen, es könnte dich dein Leben kosten", sagte sie.

Angst habe sie auch vor den israelischen Bombardierungen gehabt, sagte sie. "Es ist eine sehr beängstigende Erfahrung, in einem Kriegsgebiet zu sein."

Unterdessen hat die israelische Armee nach der irrtümlichen Tötung dreier Geiseln weitere Details zum Vorfall in Nordgaza öffentlich gemacht. An einem Gebäude in der Nähe hätten sich Tücher befunden, auf denen in hebräischer Sprache "SOS" und "Hilfe, drei Geiseln" zu lesen gewesen sei. Ein Soldat habe sich jedoch bedroht gefühlt und zum Entsetzen der Israelis die Geiseln geschossen.

Mehr zum Thema: Hamas-Geisel spricht im US-Fernsehen über Gefangenschaft

Die humanitäre Lage in Gaza spitzt sich indes immer weiter zu. Es fehlt an Wasser und Nahrung. Laut einer aktuellen Erhebung des Welternährungsprogramms (WFP) im Süden des Gazastreifens berichten 44 Prozent der dorthin geflüchteten Familien über schweren, akuten Hunger. In der letzten Erhebung des WFP Ende November waren es noch 24 Prozent gewesen. Im Norden dürfte die Lage deutlich angespannter sein, da es kaum Hilfslieferungen in die nördlichen Gebiete gibt. Dramatisch ist auch die medizinische Versorgung: Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind nur mehr acht von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen in Betrieb, und auch sie können nur eingeschränkt arbeiten. Der internationale Druck auf Israel nimmt zu und erreicht nun auch jene Verbündeten, die sich zuvor bedingungslos auf die Seite Israels gestellt hatten. Vor allem die USA verstärkten den Druck auf Israel.

Hinter den Kulissen wird zumindest an einem neuen Deal zur Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas geschmiedet. Am Montag trafen einander Vertreter des Auslandsgeheimdienstes Mossad, der US-amerikanischen CIA und der Regierung von Katar in Warschau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper