Geheimdienst-Leaks behaupten: Taiwans Luftwaffe schlecht aufgestellt

Taiwan sei sehr anfällig für chinesische Luftangriffe, berichtete die "Washington Post" am Samstag unter Berufung auf die im Netz veröffentlichten US-Geheimdokumente. Demnach sollen Verantwortliche in Taiwan bezweifeln, dass ihre Luftabwehr Raketenstarts genau erkennen könne. Außerdem sollen kaum mehr als die Hälfte der taiwanesischen Flugzeuge voll einsatzfähig sein. Die Dokumente legen der Zeitung zufolge nahe, dass Chinas Luftwaffe viel bessere Chancen hätte, frühzeitig die Kontrolle über den Luftraum zu erlangen. In den Papieren heiße es, dass Analysten des Pentagons die taiwanesischen Raketenwarnübungen als unzureichend einstuften. Es sei unwahrscheinlich, dass Taiwan die militärische Luftüberlegenheit Chinas in einem Konflikt vereiteln könne. Die Spannungen zwischen China und Taiwan nahmen jüngst zu. Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Taiwan hat seit mehr als 70 Jahren eine unabhängige Regierung.

Geheimdokumente kursieren seit Wochen

Seit Wochen kursieren im Internet Dutzende US-Geheimdokumente. Der 21 Jahre alte Angehörige des US-Militärs, Jack Teixeira, steht im Verdacht, diese in einem geschlossen Chat-Raum veröffentlicht zu haben. Von dort aus verbreiteten sie sich weiter, bis auch Behörden und Medien darauf aufmerksam wurden. Teixeira wurde am Donnerstag festgenommen.

Mehr zum Thema Außenpolitik US-Geheimdienst-Leak: 21-Jähriger vor Gericht WASHINGTON/KIEW. Nach der Veröffentlichung brisanter Geheimdokumente und der Festnahme eines Verdächtigen will das US-Verteidigungsministerium den ... US-Geheimdienst-Leak: 21-Jähriger vor Gericht

Die US-Regierung hatte zuletzt davor gewarnt, dass die Dokumente manipuliert sein könnten. Der "Washington Post" zufolge kommentierte das US-Verteidigungsministerium die Dokumente zu Taiwan auf Anfrage nicht. Das Verteidigungsministerium Taiwans erklärte demnach, dass es "externe Meinungen über seine militärische Bereitschaft" respektierte und dass die Verteidigungssysteme "sorgfältig auf der Grundlage feindlicher Bedrohungen konstruiert" seien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper