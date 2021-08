Gegenwind für die Union auf den letzten Metern

Die deutschen Unionsparteien CDU und CSU starten heute in Berlin offiziell in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Bei der Veranstaltung in der Hauptstadt werden neben Kanzlerkandidat Armin Laschet auch Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Kanzlerin Angela Merkel sowie mehrere CDU-Kabinettsmitglieder und -Ministerpräsidenten dabei sein.

Die Ausgangsposition ist für die Regierungspartei schwierig. In der Sonntagsfrage sackten CDU/CSU zuletzt auf 22 bis 23 Prozent ab. Und Laschet verliert von seinen ohnehin sehr schwachen Sympathiewerten permanent. Zuletzt wurde sogar wieder laut über einen kurzfristigen Wechsel des glücklosen Kanzlerkandidaten nachgedacht. Fünf Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September will man dieses Risiko aber nicht eingehen.

Söder hält sich daher öffentlich weitgehend zurück – auch wenn er jüngst eingestand: "Das ist für mich auch nicht so leicht." Und der CSU-Vorsitzende betont bei jeder Gelegenheit, er unterstütze Laschet, wo es nur gehe. "Der Kanzlerkandidat ist in Bayern ausführlich plakatiert", sagte Söder.

Weiter aufwärts geht es unterdessen für die SPD: Im aktuellen "Deutschlandtrend" pirschten sich die Sozialdemokraten bei der Sonntagsfrage mit 21 Prozent an die Unionsparteien an.