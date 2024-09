Gefälschte Stimmzettel in Sachsen und ein Gesprächsangebot in Thüringen

Nach Polizeiangaben wurde bei mehreren Briefwahlzetteln das gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die rechtsextreme Kleinpartei Freie Sachsen angekreuzt.

Rund 130 Stück waren – Stand Dienstagnachmittag – gefälscht, betroffen waren vier Wahlbezirke, in denen die Freien Sachsen auffallend gut abgeschnitten hatten. Insgesamt kam die Partei bei der Wahl auf 2,2 Prozent und verfehlte den Einzug in den Landtag.

CDU: Wie hält sie es mit der "Linken"?

In Thüringen könnte sich unterdessen das Nein der CDU zu einer Zusammenarbeit mit der Partei Die Linken aufweichen. Vorerst hat Thüringens CDU-Chef Mario Voigt Bereitschaft zu Gesprächen mit Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) über das Budget 2025 signalisiert.

Die Regierungsbildung in Thüringen, wo die rechtsextreme AfD mit 32,8 Prozent Platz eins erreicht hat, gestaltet sich noch komplizierter als in Sachsen. Eine Koalition aus CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und SPD hat mit 44 von 88 Sitzen im Landtag knapp keine Mehrheit. Zuletzt bot sich Linken-Chef Ramelow als Mehrheitsbeschaffer an.

Allerdings schließt die CDU bisher Koalitionen sowohl mit der AfD als auch der Linkspartei aus. CDU-Bundeschef Friedrich Merz betonte, dass dieser Beschluss auch hinsichtlich der Linkspartei noch gelte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.