Gefälschte Biden-Stimme fordert Wähler zum Zuhausebleiben auf

Wähler in dem US-Staat erhielten gefälschte Anrufe mit einer Nachahmung der Stimme von US-Präsident Joe Biden, die sie auffordert, nicht an den Vorwahlen am Dienstag teilzunehmen. Aus der Tech-Branche gibt es wiederholte Warnungen, dass Künstliche Intelligenz dazu missbraucht werden könnte, Wahlen zu manipulieren.

"Es ist wichtig, dass Sie Ihre Stimme für die Wahlen im November aufheben (...), denn eine Stimmabgabe an diesem Dienstag ermöglicht es den Republikanern, Donald Trump erneut zu wählen", hieß es in dem Anruf. Der Generalstaatsanwalt von New Hampshire, John Formella, kündigte an, er untersuche einen offensichtlich "unrechtmäßigen Versuch, die Vorwahlen in New Hampshire zu stören und die Wähler in New Hampshire zu unterdrücken".

Anruf ist eine "Desinformation"

Die Tonaufnahme eines solchen Anrufs wurde Reuters von Unterstützern einer Kampagne zur Verfügung gestellt, die die Wähler ermutigen will, Bidens Namen auf ihren Stimmzetteln einzutragen. Bidens Wahlkampfmanagerin Julie Chavez Rodriguez sagte, der Anruf sei eine "Desinformation" und ein Versuch, die Stimmabgabe zu unterdrücken.

Wegen eines parteiinternen Streits über die Termine steht Biden zwar nicht auf den Stimmzetteln in New Hampshire, kann aber per Hand nachgetragen werden und dürfte als Sieger hervorgehen. Die eigentliche Präsidentenwahl ist im November. Angesichts der schwachen Umfragewerte für den 81-jährigen Präsidenten wird die Unterstützung für Bidens Einschreibekampagne genau beobachtet, obwohl die Ergebnisse keinen Einfluss auf den Nominierungswettbewerb der Demokraten haben.

Die Kampagne des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erklärte, sie sei "absolut nicht" an der gefälschten Tonaufnahme beteiligt. Bei den Republikanern könnte bei den Vorwahlen in New Hampshire eine Vorentscheidung zugunsten Trumps fallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.