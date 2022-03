Gefährlich wird es bei Beschuss durch Artillerie

Der Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja beunruhigte gestern die Weltöffentlichkeit. Immerhin konnten die Behörden rasch Entwarnung geben – ein Brand habe "nur" ein Schulungsgebäude betroffen, radioaktive Strahlung sei nicht ausgetreten.

Über wie viele Atomkraftwerke verfügt die Ukraine und wie sicher sind deren Reaktoren?

Offiziell verfügt die Ukraine über 21 Leistungsreaktoren an fünf Standorten. Neben Tschernobyl, wo aber alle vier Reaktoren nach der Atomkatastrophe von 1986 stillgelegt worden waren, sind derzeit 15 Reaktoren in Betrieb. Zwei weitere befinden sich in der Konstruktionsphase. Die Standorte mit in Betrieb befindlichen Reaktoren sind Saporischschja, Süd-Ukraine (befindet sich in der Oblast Mykolajiw südlich der Stadt Juschnoukrajinsk am Fluss Südlicher Bug), Chmelnizkyj und Riwne.

Am unproblematischsten werden von Experten die nicht mehr in Betrieb befindlichen Reaktoren in Tschernobyl eingeschätzt. Bei massivem Beschuss könnte dort demnach nur noch eine geringe lokale Freisetzung radioaktiver Stoffe erfolgen, eine Kettenreaktion wäre nicht mehr möglich.

Von den derzeit 15 Reaktoren in Betrieb verfügen 13 über ein sogenanntes Volldruck-Containment mit einer mehr als zwei Meter dicken Stahlbeton-Schutzhülle. Der Sicherheitsstandard, das bestätigen mehrere Experten den OÖN, würde jenem westlicher Kernkraftwerke entsprechen. Nur jene beiden Reaktoren in Riwne wären aufgrund eines "Druckabbau-Systems" verwundbarer. Riwne ist jedoch nach Einschätzung von Beobachtern am wenigsten von Kampfhandlungen gefährdet.

ZIB 1: Über die aktuellsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg berichten die ZIB-Korrespondenten Ernst Gelegs und Christian Wehrschütz.

Welche Art von Beschuss könnte die Sicherheit der AKW bedrohen, und was passiert bei einer Freisetzung von Strahlung?

Die Kampfhandlungen, die derzeit vor allem beim Standort Saporischschja stattfinden, stellen laut Experten eine enorme Bedrohung für die Sicherheit dar. Verheerende Auswirkungen könnten Treffer durch Artillerie oder Panzer haben. Und dieser Beschuss wurde gestern beim AKW Saporischschja gemeldet. Mindestens so verheerend wäre ein Luftangriff.

Würde durch einen Treffer radioaktive Strahlung freigesetzt (Kettenreaktion inklusive), wäre diese in einem Umkreis von 30 Kilometern absolut tödlich. Die Folge wäre zudem die Luftverfrachtung, die weitere Regionen über Niederschlag in Mitleidenschaft ziehen würde. Diese wäre, so die dennoch wenig beruhigende Annahme von Experten, geringer als jene nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.