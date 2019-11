gedenkwoche in berlin

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls startete in Berlin eine Festwoche mit mehr als 200 Veranstaltungen. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten gestern Abend auf dem Berliner Alexanderplatz – dort hatten am 4. November 1989 Hunderttausende für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstriert.Der Höhepunkt der Gedenkwoche soll am Abend des 9. November eine große Bühnenshow mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Brandenburger Tor sein.