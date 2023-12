Gaza: Weiterhin Kämpfe rund um Krankenhäuser

Es habe Todesopfer gegeben, als Gesundheitseinrichtungen getroffen worden seien. Nur noch etwa ein Drittel der Spitäler sei teilweise funktionstüchtig. Das Al-Awda-Krankenhaus in Jabalia sei seit sechs Tagen von israelischen Truppen und Panzern umgeben, berichtete das UNO-Nothilfebüro OCHA in der Nacht zum Dienstag. Zwei medizinische Mitarbeiter seien dort im Dienst bei Kämpfen in vergangenen Tagen getötet worden.

Am Montag sei auch die Geburtenabteilung im Krankenhaus Kamal Adwan im Norden von Gaza getroffen worden. Unter anderen seien dabei Berichten zufolge zwei Mütter getötet worden. Zu den mehr als 60 Patienten, darunter sechs Neugeborene in Brutkästen, kämen noch 3000 Vertriebene, die dort Schutz suchten. Wasser, Essen und Strom seien "extrem knapp".

Die israelische Armee teilte auf Nachfrage generell mit, die Truppen würden "die militärischen und administrativen Fähigkeiten der Hamas zerlegen". Nach Angaben von Verteidigungsminister Joav Galant seien die letzten "Hochburgen" der Hamas von israelischen Einheiten umzingelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper