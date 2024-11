Gaza: Dutzende Tote bei Angriff auf Wohnhaus

Eine israelische Bombe sei in einem fünfstöckigen Wohnhaus eingeschlagen und habe 72 Menschen getötet, teilte das von der Hamas kontrollierte Regierungspresseamt in Gaza mit. Im Zentrum des Küstengebiets wurden weitere Tote gemeldet. Das Haus in Beit Lahiya habe Flüchtlingsfamilien beherbergt. Unter den Opfern seien viele Frauen und Kinder gewesen, hieß es. Die israelische Armee äußerte sich bisher nicht zu dem Angriff.

Papst verstärkt Kritik an Israel

Papst Franziskus schlägt unterdessen eine Untersuchung der internationalen Gemeinschaft vor, ob der israelische Militäreinsatz im Gazastreifen möglicherweise einem Genozid an den Palästinensern gleichkommt. Dabei handelt es sich um die bisher schärfste Kritik des Papstes am Vorgehen Israels. Die Äußerungen stammen aus einem Buch, aus dem die Zeitung "La Stampa" am Sonntag im Voraus Auszüge veröffentlicht hat.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper