Gasturbine darf nach Deutschland geliefert werden - Kritik aus der Ukraine

Kritik an dieser Ausnahme von den Sanktionen gegen Russland kam aus der Ukraine. Man sei "zutiefst enttäuscht" über die Entscheidung der kanadischen Regierung, eine Ausnahme zu machen, hieß es am Sonntag aus dem Außen- und Energieministerium in Kiew. "Wir fordern die kanadische Regierung auf, diese Entscheidung zu überdenken und die Integrität des Sanktionssystems sicherzustellen," hieß es aus dem von Russland angegriffenen Land.

Reduzierte Gas-Lieferungen aus Russland

Der russische Energiekonzern Gazprom hatte Mitte Juni seine Gaslieferungen nach Deutschland durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 reduziert. Begründet wird das in Moskau mit der fehlenden Turbine, die nach Wartungsarbeiten sanktionsbedingt nicht aus Kanada zurückgeliefert werden kann. Nun will Kanada die Turbine erst nach Deutschland schicken lassen, statt direkt nach Russland. Unterdessen erwartet auch Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine weitere Reduzierung der russischen Gas-Lieferungen infolge der Wartungsarbeiten.

Russland sei auch ohne die Turbine in der Lage, Gas in vollem Umfang zu liefern, kritisierte die Ukraine, die sich mittlerweile seit viereinhalb Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt. "Russlands Forderung nach der obligatorischen Rückgabe der Turbine zur Fortsetzung des Gastransports ist Erpressung." Wenn der Westen nun nachgebe, werde ein "gefährlicher Präzedenzfall" geschaffen, der "Moskaus Gefühl der Straflosigkeit", verstärke, hieß es aus Kiew.

Kanada wiederum hatte argumentiert, ohne die nötige Gasversorgung würde die deutsche Wirtschaft sehr leiden und die Deutschen wären möglicherweise nicht in der Lage, im Winter ihre Wohnungen zu heizen. Man wolle dafür sorgen, dass Europa "Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Energie" habe, während es sich langsam von russischem Öl und Gas löse.

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hofft nach der Zustimmung der kanadischen Regierung auf eine rasche Freigabe der dort gewarteten russischen Gasturbine für die Ostsee-Gaspipeline. "Unser Ziel ist es, die Turbine so schnell wie möglich zu ihrem Einsatzort zu transportieren", erklärte der Konzern am Sonntag. Die politische Entscheidung sei für die Ausfuhrgenehmigung der Turbine ein notwendiger und wichtiger erster Schritt. "Aktuell arbeiten unsere Experten mit Hochdruck an allen weiteren formalen Genehmigungen und der Logistik; dabei handelt es sich unter anderem um Vorgänge, die der Export- und Importkontrolle unterliegen."