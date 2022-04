Gaslieferstopp: Die EU-Kommission wirft Wladimir Putin "Erpressung" vor

Der Lieferstopp von russischem Gas an die beiden EU-Mitgliedsländer Polen und Bulgarien trifft die Union nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht unerwartet: "Wir sind vorbereitet auf dieses Szenario", teilte sie gestern mit. Man stehe in engem Kontakt mit allen EU-Staaten und habe daran gearbeitet, Lieferungen aus anderen Ländern sicherzustellen.

Zudem gebe es Notfallpläne für eine solche Situation. Es sei ein "weiterer Versuch Russlands, Gas als Erpressungsinstrument einzusetzen", kritisierte die deutsche Politikerin. Dies zeige einmal mehr "die Unzuverlässigkeit Russlands als Gaslieferant".

Russland hatte seine Lieferungen an Polen gestern um 4.07 Uhr eingestellt. Auch für Bulgarien wurde ein Stopp angekündigt. Von der Leyen sagte, die Europäer könnten darauf vertrauen, dass man geeint und solidarisch mit den betroffenen EU-Staaten sei.

Der bulgarische Energieminister Aleksandar Nikolow beschuldigte Russland, Erdgas als politische und wirtschaftliche Waffe zu missbrauchen. "Bulgarien wird keine Verhandlungen unter Druck führen", sagte er. Die Versorgung wichtiger Abnehmer mit Gas sei für mindestens einen Monat gesichert, sagte Nikolow.

Polen sieht "Gasimperialismus"

Auf einem Expertentreffen am Mittwoch sollten weitere Schritte erörtert werden. "Bulgarien ist ein langjähriger loyaler Partner gemäß des existierenden Vertrags, in dem Zahlungen in Dollar vorgesehen sind", betonte Nikolow.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bezeichnete die Einstellung russischer Gaslieferungen an Polen im Parlament in Warschau als "direkten Angriff" auf sein Land. "Diesmal hat Russland die Grenze des Imperialismus, des Gasimperialismus, noch einen Schritt weiter verschoben."

Moskau wolle sich dafür rächen, dass Polen eine Reihe von Oligarchen und Firmen sanktioniert hat, darunter den Staatskonzern Gazprom. Morawiecki betonte, Polen habe genug Gasvorräte. Die Versorgung sei gesichert. "Wir haben in den vergangenen Monaten Gas in polnische Speicher gepumpt. Ich betone, in polnische Speicher, nicht in Speicher in Deutschland in russischem Besitz."

Russland hat nach dem Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien anderen Ländern mit ähnlichen Schritten gedroht, sollten die Zahlungen beim Staatskonzern Gazprom nicht in Rubel eingehen. Ein entsprechendes Dekret von Präsident Wladimir Putin werde umgesetzt, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow gestern der Nachrichtenagentur Interfax. Putin hatte Ende März angewiesen, dass "unfreundliche Staaten", darunter alle EU-Mitglieder, für russisches Gas nur noch in Rubel bezahlen.

Peskow wies Vorwürfe von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück, dass es sich dabei um ein "Erpressungsinstrument" handle. "Das ist keine Erpressung", sagte Peskow. Russland verlange lediglich, dass die Kunden Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen, um die Zahlungen abzuwickeln.

Demnach können Kunden dort wie bisher weiter in Euro oder Dollar einzahlen, die Bank konvertiert den Betrag und überweist die Rubel an Gazprom. Es gebe keinerlei Mehrbelastungen, sagte Peskow, auch nicht durch Wechselkurse.

Serbien ist nicht betroffen

Serbien ist durch die Entscheidung, kein Gas mehr nach Bulgarien zu liefern, nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dies hat Energieministerin Zorana Mihajlovic bestätigt. Die Gaslieferungen würden regelmäßig ankommen, sagte die Ministerin gestern. Serbien beziehe derzeit von Gazprom sechs Millionen Kubikmeter Gas via Bulgarien, der tägliche Bedarf liege bei 4,6 Millionen Kubikmetern.

Im Gasspeicher Banatski Dvor in der Provinz Vojvodina, der auch von Gazprom genützt wird, gebe es derzeit Vorräte für 21 Tage im serbischen Teil und für 22 Tage in dem Teil des Speichers, der Gazprom gehört, sagte die Ministerin.

Gazprom hat unterdessen Polen und Bulgarien davor gewarnt, russisches Gas anzuzapfen, das über ihr Territorium an andere Länder geliefert wird.

Wladimir Putin warnte gestern den Westen erneut. Bild: APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEY DANICHEV

Putin droht mit „blitzschnellen Schlägen“

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat den Unterstützern der Ukraine mit schnellen Gegenschlägen gedroht. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass die Antwort „blitzschnell und rasch“ sein werde, sagte Putin gestern in St. Petersburg.

Entscheidungen gefällt: „Wir haben dafür alle Instrumente“, sagte der Kremlchef bei einem Treffen von Spitzenfunktionären. „Wir werden nicht prahlen. Wir werden sie anwenden, wenn es nötig ist. Und ich will, dass alle das wissen.“ Die notwendigen Entscheidungen seien gefällt.

Der Westen wolle Russland in verschiedene Teile aufspalten, betonte Putin. Zudem habe der Westen die Ukraine in einen Konflikt mit Russland getrieben. Die „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine, wie er den Krieg nannte, werde alle ihre vorgegebenen Ziele erreichen, betonte er. Der Kremlchef hatte zuvor schon die Atomwaffen des Landes als Warnung an die NATO in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen lassen.