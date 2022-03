G7-Staaten lehnen die von Russland geforderten Gas-Zahlungen in Rubel ab

Die G7-Staaten, also der informelle Zusammenschluss der sieben größten demokratischen Industrieländer der Welt, bleiben im Rubel-Streit hart: Die USA, Kanada, Japan, Großbritannien und die drei EU-Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich und Italien lehnen die vom russischen Staatschef Wladimir Putin vergangene Woche geforderte Zahlung der Gas- und Ölrechnung ausschließlich in Rubel ab.

Lesen Sie alles über aktuelle Entwicklungen im Live-Blog

Das teilte der deutsche Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gestern mit, Deutschland hat derzeit den G7-Vorsitz inne. Die von Moskau geforderte Rubel-Zahlung sei "nicht akzeptabel", sagte Habeck. "Das ist ein einseitiger und klarer Bruch der Verträge." Putins Versuch, die Staatengemeinschaft zu spalten, sei offenkundig. "Wir lassen uns nicht spalten, die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig. Die Verträge werden eingehalten." Auf die Frage nach einem möglichen Lieferboykott ergänzt Habeck: "Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet."

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche angekündigt, Gaslieferungen an "unfreundliche Staaten" (alle EU-Staaten, die USA, Kanada etc.) nur noch in Rubel abzurechnen. Dies würde die unter Druck geratene russische Währung stützen, weil sich die Importländer Rubel beschaffen müssten. Zugleich würde es aber auch die gegen Russland verhängten Sanktionen unterlaufen.

"Straßen mit Leichen übersät"

Nach der Ankündigung Russlands, sich im Ukraine-Krieg künftig auf die "Befreiung des Donbass" zu konzentrieren, befürchtet die Regierung in Kiew eine Zuspitzung der Lage in Mariupol und im Osten des Landes. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Situation in Mariupol als "eindeutige humanitäre Katastrophe". Die von Frankreich mit der Türkei und Griechenland geplante Evakuierung ist weiter nicht abschließend vereinbart.

Mehr als 5000 Menschen sind in Mariupol laut ukrainischer Regierung schon getötet worden. Die Zahl könnte aber auch noch deutlich höher liegen, bei "ungefähr 10.000", wie eine Regierungsvertreterin sagte. Selenskyj sagte, die Straßen von Mariupol seien mit Leichen übersät, die nicht begraben werden könnten.

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, rief unterdessen zur vollständigen Evakuierung der ukrainischen Hafenstadt auf. Es seien zwar Busse für eine Evakuierung bereitgestellt, Moskau habe aber keine freie Passage zugesagt.

In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw sind seit Beginn der russischen Angriffe nach ukrainischen Angaben fast 1180 Wohnhäuser zerstört worden. Außerdem seien mehr als 50 Kindergärten, fast 70 Schulen und 15 Krankenhäuser vernichtet worden, sagte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow gestern.

Schweden "nicht mehr neutral"

Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson betonte wegen einer möglichen russischen Bedrohung auch von EU-Staaten, dass ihr Land dann militärisch eingreifen würde. "Seit wir EU-Mitglied sind, sind wir nicht mehr wirklich neutral", sagte sie gestern nach einem Treffen mit Deutschlands Kanzler Olaf Scholz.

Biden verteidigt Aussage

US-Präsident Joe Biden hat seine umstrittene Äußerung verteidigt, wonach Putin "nicht an der Macht bleiben" könne. Biden sagte am Montag im Weißen Haus, er nehme seinen Satz "nicht zurück". Er habe "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht und nicht eine neue US-Politik verkündet. "Ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle."

Enorme Kriegsschäden

564,9 Milliarden US-Dollar an Kriegsschäden beklagt die Regierung der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Die Auswirkungen durch Schäden an der Infrastruktur, verlorenes Wirtschaftswachstum und andere Faktoren seien enorm, sagte Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko gestern.

8000 Kilometer an Straßen seien durch die russischen Angriffe bereits beschädigt oder zerstört worden, hinzu kämen noch zehn Millionen Quadratmeter Wohnfläche, sagte Swyrydenko.

Die ukrainische Wirtschaft könnte laut Internationalem Währungsfonds (IWF) heuer um zehn Prozent schrumpfen. Im schlimmsten Fall könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sogar um 25 bis 35 Prozent einbrechen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj AFP/Ukrainian Presidential Press Service Bild: APA/AFP/Ukrainian presidential press-ser/-

Ab heute direkte Verhandlungen in Istanbul geplant

Nach zweiwöchigen Verhandlungen im Online-Format sind ab heute in der türkischen Stadt Istanbul direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland angesetzt. Kiew dämpfte gestern freilich gleich die Erwartungen auf das persönliche Aufeinandertreffen: „Ich glaube nicht, dass es einen Durchbruch in den wichtigsten Fragen geben wird“, sagte der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Vadym Denysenko.

Die Ukraine will bei den Gesprächen mit Russland auf ihrer territorialen Integrität und Souveränität bestehen. Das sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Wirksame Sicherheitsgarantien seien ein Muss. Das Ziel der Ukraine sei Frieden und die Rückkehr zu einem normalen Leben im eigenen Land so schnell wie möglich. Selenskyj zufolge sind bereits „etwa“ 20.000 Menschen in dem Krieg gestorben.

Teilung der Ukraine befürchtet

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes fürchtet unterdessen eine Teilung der Ukraine ähnlich wie bei Nord- und Südkorea. Russland sei mit seinem Versuch „gescheitert, Kiew einzunehmen und die ukrainische Regierung zu stürzen“, schrieb Kyrylo Budanow auf Facebook. Putin ändere die Strategie, eine Teilung der Ukraine könnte nun eines seiner Ziele sein.

Zuvor hatte Leonid Pasetschnik, der Separatisten-Chef in Luhansk, ein Referendum über den Beitritt zu Russland vorgeschlagen.

Diplomat ausfällig: „Ich weiß nicht, was Sie rauchen“

Der russische Spitzendiplomat Dmitri Poljanski ist in einem Interview mit dem TV-Sender Puls 4 nach Fragen zum Ukraine-Krieg ausfällig geworden: „Ich weiß nicht, was Sie rauchen“, sagte der Vizechef der russischen UNO-Vertretung zu Moderator Thomas Mohr, nachdem dieser mehrmals bezüglich der widersinnigen Argumentation Moskaus nachgehakt hatte, wonach das Vorgehen in der Ukraine kein Krieg sei, sondern nur eine Militäroperation zur Beendigung eines Krieges.

Auf die Frage, warum die Ukrainer die Russen nicht als Befreier begrüßten, sondern in Scharen in westliche Staaten flüchteten, sagte Poljanski, er habe gerade erst im TV „Familien gesehen, die Soldaten begrüßten“. Auf die Frage, wie viele das seien, verwies der Diplomat darauf, dass es schon „vier Millionen Flüchtlinge in Russland“ gebe.