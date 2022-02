G7: "Russischer Angriff ernste Bedrohung der internationalen Ordnung"

Der "nicht provozierte und völlig ungerechtfertigte Angriff" Russlands auf die Ukraine verändere "die transatlantische Sicherheitslage grundlegend", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe. Sie warnten darin auch vor Auswirkungen der Krise "weit über Europa" hinaus.

Biden berät im Situation-Room

US-Präsident Joe Biden beraumte ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats an. Aus dem Weißen Haus hieß es am Donnerstag, Biden habe sich mit dem Team im "Situation Room", dem streng gesicherten Lagezentrum der US-Regierungszentrale in Washington, versammelt. Um 18.30 Uhr MEZ will sich Biden in einer Ansprache zur russischen Attacke äußern.