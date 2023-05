G7: "Mit neuen Sanktionen Russlands Kriegsmaschinerie aufhalten"

Gleich zu Beginn ihres Treffens haben die führenden Industrienationen gestern neue Sanktionen gegen Russland beschlossen, die dessen "Kriegsmaschinerie" aufhalten sollen.

Die G7-Staaten wollen Russland bei allen Technologien und Dienstleistungen "aushungern, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen" und von den russischen Truppen auf dem Schlachtfeld genutzt werden, kündigten die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Japan, den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung an. Welche Güter damit konkret gemeint sind, blieb zunächst allerdings offen.

Verbot des Diamantenhandels

Ein weiteres Ziel sind die weiterhin milliardenschweren Rohstoffeinnahmen Russlands. Dafür nehmen die G7-Staaten den Handel mit russischen Rohdiamanten ins Visier, der bedeutende Summen in die Kriegskasse von Kremlchef Putin spült. Der staatliche russische Diamantenförderer Alrosa erzielte 2021 Einnahmen von rund vier Milliarden Euro. Bisher leistete das EU-Mitglied Belgien heftigen Widerstand dagegen, den Diamantenhandel mit Sanktionen zu belegen. Dementsprechend wolkig klingt nun auch die Gipfelerklärung: "Die G7 wollen nun eng zusammenarbeiten, um den Handel mit in Russland geschürften, verarbeiteten oder hergestellten Diamanten einzudämmen", heißt es lediglich.

Immerhin drohen die G7 all jenen Staaten, die Russlands Krieg unterstützen, Konsequenzen und "erhebliche Kosten" an. Auch bei der weiteren Unterstützung der Ukraine zeigt sich das Bündnis entschlossen. "Unsere Unterstützung für die Ukraine wird nicht nachlassen", versprechen sie.

Ohne die Beziehung aufs Spiel zu setzen, suchen die G7-Staaten in Hiroshima auch eine härtere Linie im Umgang mit China. So richtig einig, wie diese Linie aussehen soll, wurden sie vorerst aber nicht. Das Dilemma dabei: Die größten Volkswirtschaften können nicht ohne einander. China gehört zu den drei größten Handelspartnern der USA.

Dass aber auch die USA keine wirklich Abschottung wollen, zeigt die Tatsache, dass sich Handelsbeauftragte beider Länder kommende Woche in Washington treffen. China spürt jedoch den Gegenwind und warnte gestern den G7-Gipfel: "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen."

Doch auch große Symbolik beherrschte den Gipfel der sieben bedeutendsten Industrienationen: Zum Auftakt empfing Gastgeber Fumio Kishida die Teilnehmer im Friedenspark von Hiroshima, wo sie der Opfer des US-Atombombenabwurfs 1945 gedachten. Sie legten Kränze am Mahnmal in der Stadt nieder, die bei dem Angriff gegen Ende des Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden war.

Selenskyjs Gipfel-Tour

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Reise-Stress: Gestern kam er überraschend zum Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien, um für die Unterstützung im Krieg gegen Russland zu werben. Von dort reist er weiter nach Hiroshima. „Beim G7-Gipfel werden sehr wichtige Dinge entschieden, daher ist eben die physische Anwesenheit unseres Präsidenten absolut entscheidend“, gab das Büro des ukrainischen Präsidenten gestern bekannt. Zuvor hieß es, dass Selenskyj nur online dabei sein werde.

