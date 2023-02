G7 drohen mit harten Sanktionen

Von Drittstaaten werde erwartet, dass diese nicht die Strafmaßnahmen gegen Moskau untergraben würden, hieß es in einer am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlichten Erklärung des japanischen G7-Vorsitzes.

Drittstaaten würden aufgefordert, ihre Unterstützung für die russische Armee und deren verbündete Truppen zu beenden, sonst drohten ihnen "hohe Kosten". Die G7-Staaten bekräftigten ihre Kritik an den atomaren Drohungen des Kremls. "Russlands unverantwortliche nukleare Rhetorik ist inakzeptabel und jedem Einsatz von chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen würde mit schwerwiegenden Konsequenzen begegnet", so der japanische Außenminister Hayashi Yoshimasa als Vorsitzender.

