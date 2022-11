G20-Gipfel: Russlands politische Isolation wird größer

Auch beim G20-Gipfel auf Bali ist der Kreml durch den Schulterschluss der meisten vertretenen Industrie- und Schwellenländer überraschend deutlich in die Defensive geraten.

"Die meisten Mitglieder haben den Krieg in der Ukraine scharf verurteilt und betont, dass er immenses menschliches Leid verursacht und die bestehende Verletzlichkeit der Weltwirtschaft verschärft", heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung, auf die sich die Unterhändler bereits vor dem Beginn der Beratungen der Staats- und Regierungschefs verständigt hatten.

Der russische Präsident Wladimir Putin war nicht zum G20-Gipfel in Indonesien gereist und wurde dort von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Lawrow reiste auch vorzeitig ab. Allerdings wurde auf Drängen Lawrows hin in den Entwurf die Formulierung eingebaut, dass es "abweichende Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen" zum Ukraine-Konflikt gebe. Ursprünglich war befürchtet worden, dass der Streit über den russischen Angriffskrieg und seine Folgen die G20 blockieren würde.

China schloss sich der klaren Verurteilung Russlands zwar nicht an, verhinderte sie offenbar aber auch nicht. Die chinesische Regierung fordere nur allgemein einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, berichteten chinesische Staatsmedien. Dies habe Präsident Xi in Gesprächen mit US-Präsident Biden und Frankreichs Präsident Macron betont. Auch Indien, das zunehmend von den billigen Energielieferungen aus Russland profitiert, wand sich um eine klare Positionierung: Indiens Premierminister Narendra Modi rief zur Rückkehr zur Diplomatie auf, um den Krieg zu beenden. "Ich habe wiederholt gesagt, dass wir einen Weg finden müssen, um in der Ukraine auf den Pfad der Waffenruhe und der Diplomatie zurückzukehren", sagte Modi.