In der Ukraine kämpfen längst nicht mehr nur Russen gegen Ukrainer. Mittlerweile haben beide Seiten zehntausende Söldner aus aller Welt rekrutiert. Die Stellenausschreibung klingt verlockend. Einsatzort: Ukraine. Militärische Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit Waffen erwünscht. Gehalt: bis zu 1000 Dollar pro Tag. Statt zu Hause hungern zu müssen, ziehen immer mehr Kämpfer aus dem Nahen Osten für den Kreml in den Krieg. "Mehr als 40.000 Syrer haben sich bereits registrieren lassen, um an der