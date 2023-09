Für Ursula von der Leyens Kommission tickt die Uhr

Was wird sie sagen, kommende Woche im Europa-Parlament? Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht vor der "Rede zur Lage der Union". Es wird die letzte derartige Standortbestimmung in dieser Legislaturperiode sein. Die nächsten Wahlen zum EU-Parlament finden von 6. bis 9. Juni 2024 statt, die letzte Plenarwoche ist für Ende April angesetzt. Alle Reformvorhaben, die bis dahin nicht beschlossen sind, müssen zurück an den Start. Tempo ist gefragt, Druck und Einigkeit.