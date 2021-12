Das solle garantieren, dass es in allen 27 EU-Ländern gemeinsame Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftatbeständen und Strafen gebe, teilte die Brüsseler Behörde gestern mit. "Für Hass ist in der EU kein Platz", sagte Vera Jourova, Vizepräsidentin der Kommission.

"Wir müssen auf Ebene der EU tätig werden, um sicherzustellen, dass Hass überall in Europa in gleicher Weise unter Strafe gestellt wird", betonte sie. "Hetze und Hasskriminalität haben in Europa massiv zugenommen und sind – offline und online – zu einem besonders besorgniserregenden Phänomen geworden." Dazu habe auch die Coronakrise beigetragen.

Bisher stehen neun Verbrechen auf der gemeinsamen Liste mit Straftaten, die eine grenzüberschreitende Dimension haben. Darunter sind Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, Drogen- und Waffenhandel sowie organisierte Kriminalität.