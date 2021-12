Fünf Kinder starben bei Schulfest in Australien

Bei einem dramatischen Hüpfburg-Unfall in einer Volksschule im australischen Bundesstaat Tasmanien sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere würden im Krankenhaus behandelt, fast alle seien in kritischem Zustand, teilte die Polizei gestern mit. Heftiger Wind hatte die aufblasbare Burg bei einer Weihnachtsfeier in die Luft gerissen. Die Kinder stürzten daraufhin aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe.

Rund eine Woche vor dem Weihnachtsfest hatte die Hillcrest Primary School in der Stadt Devonport viele Aktivitäten organisiert, um mit den Schülern das Jahresende zu begehen. Die Szenen, die sich dann aber auf dem Schulgelände abspielten, waren erschütternd, wie Augenzeugen berichten: "Die Kinder wollten ihren letzten Tag in der Volksschule feiern, stattdessen müssen wir nun um sie trauern", sagte der Polizist Darren Hine.

Windböen hätten die Hüpfburg in eine "tödliche Waffe" verwandelt, so der Sender "9News". Es sei die "größte Tragödie in der Geschichte Devonports".

Schock im ganzen Land

Rettungskräfte waren mit zahlreichen Krankenwagen und Helikoptern im Einsatz. Eltern eilten zur Schule, ohne zu wissen, ob ihr Kind vom Unglück betroffen war. Die Familien der Opfer und die Einsatzkräfte wurden psychologisch betreut. Polizeibeamte, die zum Einsatzort gerufen wurden, lagen sich weinend in den Armen. Menschen im ganzen Land sind schockiert.