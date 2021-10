Friedensnobelpreis für "zwei Stacheln im Fleisch der Mächtigen"

Das norwegische Nobelpreiskomitee nutzt die Vergabe des Friedensnobelpreises in diesem Jahr, um die Rolle des Journalismus und der Pressefreiheit zu würdigen und vergibt ihn an Maria Ressa und Dmitri Muratow.

Sie erhalten den Preis "für ihren mutigen Kampf für die Meinungsfreiheit auf den Philippinen und in Russland", heißt es in der Bekanntgabe, und weiter: "Gleichzeitig stehen sie stellvertretend für alle Journalisten, die für dieses Ideal in einer Welt eintreten, in der die Demokratie und die Pressefreiheit sich immer schwierigeren Bedingungen gegenübersehen."

Maria Ressa war „schockiert“. Bild: AFP

"Freier, unabhängiger und faktenbasierter Journalismus dient dem Schutz vor Machtmissbrauch, Lügen und Kriegspropaganda", sagte die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen. Sie würdigte Ressa, die sich als Journalistin und Leiterin von Rappler, einem digitalen Medium für investigativen Journalismus, als unerschrockene Verteidigerin der Meinungsfreiheit erwiesen habe. Die Journalistin nutze die Pressefreiheit, um "Machtmissbrauch, Gewaltanwendung und wachsenden Autoritarismus" auf den Philippinen aufzudecken.

Muratow, Mitbegründer der russischen Zeitung Nowaja Gaseta, habe sich trotz Morden und Drohungen geweigert, die Unabhängigkeit seiner Zeitung aufzugeben, und sich konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt, sagte Reiss-Andersen. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nowaja Gaseta wurden seit 2000 von unbekannten Tätern ermordet.

In einer ersten Stellungnahme gab sich Ressa sehr emotional. Sie stehe "unter Schock", aber sie zeigte sich auch "sehr, sehr dankbar und glücklich" für ihr Team. Die philippinische Regierung werde "natürlich nicht glücklich sein". Muratow wiederum kündigte an, die Geldprämie für die Entwicklung des unterdrückten Journalismus in Russland einzusetzen: Der Friedensnobelpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 980.000 Euro) dotiert.

Die internationalen Reaktionen auf die Entscheidung fielen überwiegend positiv aus für die "Anerkennung journalistischer Arbeit": Die Organisation Reporter warnte zugleich vor Gefahren für den Berufsstand: "Der Journalismus ist angeschlagen, weil die Demokratien es auch sind". Das Büro der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte gratulierte allen Journalisten. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sah die Auszeichnung als eine Ermutigung für andere, selbst unter beschwerlichen Umständen die Wahrheit zu sagen. Und selbst der Kreml bemühte sich um Höflichkeit: "Wir gratulieren."