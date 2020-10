Friedensnobelpreis für den Kampf gegen den weltweiten Hunger

OSLO. Die Entscheidung war eine große Überraschung: Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP). Die UNO-Organisation werde für ihre Bemühungen, Hunger und Nahrungsmittelunsicherheit zu bekämpfen, ausgezeichnet, begründete das Nobelpreiskomitee die mit Spannung verfolgte Vergabe.

Die WFP sei insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie gefordert gewesen, da die Zahl der Hungernden stark gestiegen ist, betonte Berit Reiss-Andersen vom Norwegischen Nobel-Komitee: "Bis zu dem Tag, an dem wir einen medizinischen Impfstoff haben, ist Nahrung der beste Impfstoff gegen Chaos."

Auch das Welternährungsprogramm (WFP) war sichtlich überrascht über die mit 958.000 Euro dotierte Auszeichnung: "Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Worte habe", sagte WFP-Exekutivdirektor David Beasley in einer ersten Reaktion. Der Preis sei eine Anerkennung sowohl für die Mitarbeiter als auch die vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen weltweit.

Das WFP versorgt nach eigenen Angaben 97 Millionen Menschen in 88 Ländern mit Nahrungsmitteln. Jede neunte Person auf der Welt habe nicht genug zu essen. 265 Millionen Menschen sterben jährlich an Unterernährung. Das WFP wurde 1961 in Rom gegründet. Neben acht Verbindungsbüros in den wichtigsten Geberstaaten gibt es weltweit über 70 Länderbüros, in denen das WFP die Arbeit vor Ort koordiniert. Die UN-Agentur hilft vor allem nach Naturkatastrophen, Dürren oder gewalttätigen Konflikten. Im Einsatz ist die Organisation aber auch in Gebieten mit dauerhaft schlechter Ernährungslage und führt dort Entwicklungsprojekte durch.

Die Verleihung des Nobelpreises wurde weltweit mit viel Lob aufgenommen. Die EU sei "stolz" darauf, ein führender Beitragszahler zur weltweiten Kooperation des WFP zu sein, die Ergebnisse liefere, betonte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrel. "Von Herzen" gratuliert auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Mit seinem Ziel, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, rette das Welternährungsprogramm täglich Leben", schrieb er auf Twitter.

Insgesamt waren heuer 211 Personen sowie 107 Organisationen für den Preis nominiert. Eine große Favoritin war die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. In den Wettbüros wurde sie neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Topfavoritin gehandelt.

Der Friedensnobelpreis

Der vom 1896 verstorbenen schwedischen Dynamit-Erfinder Alfred Nobel ins Leben gerufene Friedensnobelpreis gilt als wichtigste politische Auszeichnung der Welt. Ein aus fünf Mitgliedern bestehendes Komitee ehrt damit jährlich Persönlichkeiten oder Organisationen für „ihre Verdienste um die Menschheit“.

Die Auszeichnung für Frieden wird im Dezember als einziger der Nobelpreise im norwegischen Oslo statt in Schwedens Hauptstadt Stockholm vergeben, heuer zum 100. Mal.

Dotiert ist der Nobelpreis mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro).

Im vergangenen Jahr war der Friedensnobelpreis an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed gegangen, der damit für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea geehrt worden war.

Zweimal erhielten bisher Österreicher die Auszeichnung: 1905 die Schriftstellerin und Pazifistin Bertha von Suttner und 1911 der Journalist Alfred Hermann Fried.

