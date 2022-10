Friedensnobelpreis als ein klares Zeichen gegen Putin

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den inhaftierten belarussischen Aktivisten Ales Bjaljazki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Damit sendet auch das norwegische Nobelpreiskomitee eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Ländern und hätten einen "außergewöhnlichen Beitrag" geleistet, um Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, in ihrer Begründung.

Memorial gehört zu den bekanntesten Menschenrechtsorganisationen Russlands, wurde aber Ende 2021 in Russland verboten. Gegründet wurde die Organisation 1986, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Eines der bekanntesten Gründungsmitglieder war der Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow. Ursprüngliches Ziel war, dass die Opfer des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion nicht in Vergessenheit geraten. Die russische Organisation werde für ihr Engagement gegen Militarismus und für ihren Einsatz für Menschenrechte ausgezeichnet, sagte Reiss-Andersen.

Der inhaftierte belarussische Aktivist Ales Bjaljazki Bild: AFP/Drachev

Der belarussische Dissident Ales Bjaljazki war für seine Arbeit bereits 2020 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Schon seit Mitte der 1980er Jahre war der Literaturwissenschaftler als Verteidiger der Menschenrechte aktiv. Er setzte sich für die Abschaffung der Todesstrafe ein und gründete 1996 zur Unterstützung politischer Gefangener das Menschenrechtszentrum "Wjasna" in Minsk, das zur führenden Nichtregierungsorganisation des Landes wurde.

Auch die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties war erst vor wenigen Wochen mit dem alternativen Nobelpreis 2022 ausgezeichnet worden. Die 2007 gegründete Organisation will Menschenrechte, Demokratie und Solidarität in der Ukraine und Eurasien fördern. 2013 erlangte sie größere Bekanntheit, als sie während der gewaltsamen Niederschlagung der Euromaidan-Proteste Menschenrechtsverletzungen dokumentierte. Sie setzt sich für den Beitritt der Ukraine zum Internationalen Strafgerichtshof ein.

Die ukrainische Organisation Center for Civil Liberties Bild: AFP/Supinsky

Die internationalen Reaktionen auf die Preisvergabe fielen allesamt positiv aus: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigte den Mut der Friedensnobelpreisträger. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von einem "starken Zeichen für Freiheit und Demokratie". Dotiert ist der Nobelpreis heuer mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp 920.000 €).