Die Kammern des russischen Parlaments hatten es so eilig wie eine Sprintstaffel. Gestern stimmte zunächst die Staatsduma für die Ratifizierung des verlängerten New- Start-Vertrags, dann der Föderationsrat, beide geschlossen. Erst am Vorabend hatte Kremlchef Wladimir Putin sich mit US-Präsident Joe Biden telefonisch darauf verständigt, das am 5. Februar endende Abkommen ohne Änderungen fünf Jahre fortzusetzen.