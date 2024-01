Frankreichs neuer Regierungschef soll Macrons Präsidentschaft retten

Amtsübergabe in Paris: Der erst 34-jährige Gabriel Attal löst die am Montag zurückgetretene Élisabeth Borne ab.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den erst 34-jährigen bisherigen Bildungsminister Gabriel Attal zum neuen Premierminister ernannt. Der nun jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs will bereits in den nächsten Tagen seine Regierungsmannschaft vorstellen. Seine Hauptaufgabe: Wenige Monate vor der Europawahl und den Olympischen Spielen in Paris soll Attal der Präsidentenpartei "Renaissance" neuen Schwung verleihen.

Unmittelbar nach seiner Amtseinführung zeigte sich der neue Regierungschef als Mann des Volkes. Der derzeit beliebteste Politiker Frankreichs besuchte die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Nordfrankreich und versprach den Opfern medienwirksam Hilfe.

Macrons Flucht nach vorne

Für Macron geht es mit der Ernennung Attals und der damit verbundenen Umbildung des Kabinetts um eine Flucht nach vorne. Seit den Parlamentswahlen 2022 hat sein Lager in der Nationalversammlung keine absolute Mehrheit mehr und ist auf Stimmen der Opposition angewiesen. Schon die heftig umstrittene Rentenreform im vergangenen Jahr drückte Macron letztlich ohne Endabstimmung in der Kammer durch. Beim neuen Immigrationsgesetz machte die Regierung den konservativen Republikanern im Dezember so massive Zugeständnisse, dass Abgeordnete aus den eigenen Reihen dagegen votierten und das Lager zu brechen drohte. Auch Regierungschefin Élisabeth Borne trug es nur notgedrungen mit und trat am Montagabend wenig überraschend zurück. Doch gerade jetzt ist ein Mindestmaß an Stabilität für Macron wichtig, denn in den kommenden Monaten kommen große Herausforderungen auf ihn zu.

Höhnischer Spott der Opposition

Marine Le Pens Rechtsnationale drohen seine Partei bei der Europawahl deutlich zu überholen. Zudem will das Großereignis der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris im Sommer organisiert werden, bei denen Frankreich sich von seiner besten Seite präsentieren will. Die Opposition reagierte kritisch bis höhnisch auf die Ernennung des neuen Regierungschefs. "Attal wird erneut Regierungssprecher. Das Amt des Premierministers entfällt damit", kommentierte etwa der linkspopulistische Parteichef Jean-Luc Mélenchon. Der rechtspopulistische Abgeordnete Sébastien Chenu sah in der Ernennung des sehr jungen Regierungschefs eine Antwort auf den 28 Jahre alten Chef der Partei Rassemblement National, Jordan Bardella. "Die Regierung nähert sich uns in Inhalt und Form an", sagte er.

Die Regierungsumbildung dürfte den Konkurrenzkampf in Macrons Lager um dessen Nachfolge bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 verschärfen. Dafür gelten der ehemalige Premier Philippe, Innenminister Darmanin und Finanzminister Le Maire als potenzielle Kandidaten. Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.

Untergeordnete Rolle

Der Premierminister hat in Frankreich eine dem Präsidenten untergeordnete Rolle. Der Präsident gibt die großen Linien in der Innen- und Außenpolitik vor, nach denen sich der Premier und die Regierung in aller Regel richten.

