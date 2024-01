Frankreich will wegen Bauernproteste Lockerung von EU-Umweltauflagen

Auch am Montag protestierten wieder Bauern in Paris für höhere Einkommen sowie bessere Arbeitsbedingungen im globalen Wettbewerb.

In den kommenden 48 Stunden werde die Regierung dazu bestimmte Vorschläge zur Unterstützung der Landwirte auf den Tisch legen, sagte Agrarminister Marc Fesneau dem Fernsehsender "France 2". Dabei gehe es auch um eine Änderung an den EU-Umweltvorschriften für landwirtschaftliche Flächen, die nach den neuen Biodiversitätsregeln brach liegen müssen, die im vergangenen Jahr vom Europäischen Parlament im Rahmen des Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur beschlossen wurden. Viele Bauern beklagen, dass dies ihren Betrieb erheblich beeinträchtigt.

Auch am Montag protestierten wieder Bauern in Paris für höhere Einkommen sowie bessere Arbeitsbedingungen im globalen Wettbewerb. Bild: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)

Lesen Sie auch: 400 Kilometer Autobahn gesperrt: Hilfszusagen für Bauern

Auch am Montag protestierten wieder Bauern in Paris für höhere Einkommen sowie bessere Arbeitsbedingungen im globalen Wettbewerb. Die französische Regierung versucht, die landesweiten Proteste vor der bevorstehenden Europa-Wahl im Juni einzudämmen. Sie ist besorgt wegen der wachsenden Unterstützung der extremen Rechten durch Landwirte. Auch in Belgien begannen Landwirte am Montag mit Protesten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper