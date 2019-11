Frankreich will "Kontrolle über Migrationspolitik" zurück: Zeltlager werden geräumt

Der Premier betonte, dass Frankreich gegen den Missbrauch des Asylrechts und gegen illegale Einwanderung kämpfen müsse. Bei dem Ausschuss wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen.

Zu den nun von den Ministern verkündeten Maßnahmen gehört etwa, dass der Krankenversicherungsschutz für Einwanderer ohne Papiere verkürzt wird. Die Migrantenlager im Nordosten von Paris, in denen bis zu 3.000 Menschen unter schlechten Bedingungen in Zelten leben, sollen noch vor Ende des Jahres geräumt werden. Bereits am Dienstag hatte Arbeitsministerin Muriel Penicaud Quoten bei der Einwanderung ausländischer Fachkräfte angekündigt. Abschiebungen sollen künftig schneller durchgeführt werden, die Aufnahme von Migranten müsse aber gewährleistet sein, wenn ein Antragsteller die Bedingungen erfüllt, so Philippe.

Gleichzeitig sollen die Asylverfahren beschleunigt werden. Die Einwanderungsbehörde OFPRA soll die Anträge künftig innerhalb von sechs Monaten bearbeiten. Dafür soll sie 200 zusätzliche Mitarbeiter erhalten, wie Innenminister Christophe Castaner sagte.

Frankreich wolle außerdem die Entwicklungshilfe für eine ganze Reihe von Ländern erhöhen. "Frankreich ist keine Insel", betonte wiederum Philippe. Das Land müsse dazu beitragen, Ungleichgewichte in Bezug auf Wohlstand weltweit abzubauen und die Wege für Frieden zu ebnen.

In seiner Antwort auf die Gelbwesten-Proteste hatte Macron eine Debatte über Migration angekündigt. Zuletzt gab es zu dem heiklen Thema eine Debatte in Parlament und Senat - allerdings ohne Abstimmung. Vergangene Woche hatte Macron mit einem Interview zum Thema Einwanderung und Islam in einem rechtsgerichteten Magazin für Aufregung gesorgt. Kritiker warfen dem Präsidenten vor, sich damit für den Präsidentschaftswahlkampf 2022 gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Stellung bringen zu wollen.

Quoten für Mangelberufe

Premier Philippe sagte am Mittwoch, das Parlament solle auf Vorschlag der Regierung künftig jährlich Quoten für Mangelberufe beschließen. Mit der Neuregelung sollen nach Angaben des Pariser Arbeitsministeriums jährlich rund 33.000 Fachleute ins Land geholt werden. Die Quoten sollen im Sommer kommenden Jahres erstmals in Kraft treten.

Die Fachkräfte sollen nach Angaben von Arbeitsministerin Penicaud zeitlich befristete Arbeitsvisa erhalten. Die Regierung will dazu jedes Jahr eine Liste der Branchen vorlegen, in denen Fachkräftemangel herrscht. Händeringend gesucht werden in Frankreich etwa technische Zeichner, Automechaniker, Zimmerer und Dachdecker. Aber auch an Haushaltshilfen und Tierärzten mangelt es. Zuletzt hatte der konservative Präsident Nicolas Sarkozy 2007 für eine gesteuerte Einwanderung nach "wirtschaftlichen Bedürfnissen" geworben, die Pläne wurden jedoch später auf Eis gelegt. Macron lehnte Quoten zunächst ab. Er gibt nun aber den Forderungen vieler Unternehmen nach, die keine Mitarbeiter finden.

Gesundheitsministerin Agnes Buzyn referierte am Mittwoch über die Leistungskürzungen für Asylwerber kürzen. Künftig sollen sie in den ersten drei Monaten keinen Zugang zur staatlichen Gesundheitsversorgung mehr haben. So solle "Sozialmissbrauch" verhindert werden. Bei Notfällen gelte eine Ausnahme. Verschärft werden die Regeln auch für abgelehnte Asylwerber und Ausländer, deren Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist: Sie sollen danach nur noch sechs Monate Anspruch auf Gesundheitsleistungen haben statt bisher zwölf.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marine Le Pen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.