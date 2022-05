Frankreich: Neue Frau an der Spitze der Regierung

Frankreich bekommt zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Premierministerin. Präsident Emmanuel Macron ernannte gestern Abend die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne zur Nachfolgerin von Premierminister Jean Castex. Die 61 Jahre alte, linksorientierte Politikerin der Regierungspartei Macrons zählt zu den wenigen, die von Beginn an in seiner Regierungsmannschaft waren. Sie gilt als loyal und erfahren.

Zuvor hatte die Regierung unter Premierminister Castex ihren Rücktritt eingereicht. Der Schritt gilt in Frankreich als Formalie nach einer Präsidentschaftswahl. Er kam diesmal gut drei Wochen nach der Abstimmung jedoch überraschend spät.

Mit dem Wechsel an der Spitze seiner Regierung hofft Macron nun auf frischen Wind für die Parlamentswahlen im Juni, wo er mit seinem Mitte-Bündnis eine Mehrheit erreichen muss, um seine Agenda eines politischen Neuanfangs in seiner zweiten Amtszeit umzusetzen. Borne, die zuvor auch für Umweltfragen zuständig war, will bereits in den nächsten Tagen die neue Regierungsmannschaft vorstellen.

Die erste und bisher einzige Premierministerin in Frankreich war Edith Cresson, die 1991 allerdings nur ein knappes Jahr im Amt war.