Flughafen in Kabul erneut unter Raketenbeschuss

Bis zu fünf Raketen wurden laut US-Regierungsangaben Montagfrüh auf den Airport abgefeuert. Sie seien aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Ersten Berichten zufolge habe es keine Opfer unter den Amerikanern gegeben. Am Montag soll indes eine UN-Sicherheitszone in Kabul besprochen werden.

Afghanischen Medienberichten zufolge wurden die Raketen von einem Fahrzeug aus abgefeuert. In Kabul seien an mehreren Stellen Raketen eingeschlagen, meldete die Agentur Pajhwok. Der Vorfall unterstrich, wie gefährlich der unter Hochdruck laufende Einsatz auch in den letzten Stunden vor Ablauf der mit radikalislamischen Taliban vereinbarten Frist am Dienstag bleibt.

Erst am Sonntag hatten die Amerikaner nach eigenen Angaben mit einem Drohnen-Angriff einen Selbstmordattentäter in einem Wagen getötet, der im Auftrag des IS-Milizenablegers Isis-K einen Anschlag auf den Flughafen vorbereitet haben soll.

Bei der Zerstörung des Wagens sei es anschließend zu mehreren starken Explosionen gekommen, was darauf hindeute, dass das Fahrzeug wohl mit Sprengstoff beladen gewesen sei, teilte das US-Zentralkommando mit. Die Detonationen könnten weitere Opfer verursacht haben. Berichte über betroffene Zivilisten würden untersucht.

Video: ORF-Korrespondentin Inka Pieh berichtet aus Washington über den US-Angriff in der Nähe des Flughafens von Kabul

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein Sprecher der Taliban kritisiert die USA, weil sie die Gruppe nicht im Voraus über den Drohnen-Angriff informiert hätten. Es sei widerrechtlich, dass die USA in anderen Ländern nach Belieben Angriffe ausführten, sagt der Sprecher dem chinesischen Staats-Sender CGTN. US-Präsident Joe Biden bekräftigte hingegen abermals, dass die Militärkommandeure "alles unternehmen sollen, was nötig ist, um unsere Truppen am Boden zu schützen", wie das Weiße Haus mitteilte.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas dementierte indes einen Zeitungsbericht, nach dem bei den Evakuierungen nur vergleichsweise wenige Ortskräfte von der Bundeswehr aus Afghanistan ausgeflogen wurden. Man gleiche derzeit mit Partnerstaaten die Passagierlisten der Evakuierungsflüge aus Kabul ab, sagte Maas. Deshalb werde es noch eine Weile dauern, bis es eine klare Übersicht gebe.

Maas will über die Bundeswehr-Evakuierungen hinaus nur denjenigen Menschen bei der Ausreise aus Afghanistan helfen, die eine Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. "Es geht uns nur um diese Personengruppe", betonte der SPD-Politiker am Montag nach Gesprächen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Das zentralasiatische Nachbarland Afghanistans ist derzeit eine erste Anlaufstation für Schutzsuchende aus Afghanistan.

Die Regierung in Taschkent habe sich bei der von Deutschland definierten Personengruppe zur Kooperation bereit erklärt. Insgesamt geht es nach jetzigem Stand um mehr als 40.000 Menschen, die in Deutschland aufgenommen werden sollen - wenn es ihnen gelingt, das Land zu verlassen.

Gespräche über UN-Sicherheitszone

Afghanistans Nachbarstaaten wollen sich absprechen und - wenn möglich - eine gemeinsame Position entwickeln. Alle wichtigen Akteure, auch Russland und China, sollen dabei sein. Russlands Botschaft in Kabul erklärte sich am Montag bereit, Anträge von Ausreisewilligen anzunehmen. Dazu seien zusätzliche Flüge geplant. Vergangene Woche hat Russland rund 360 Menschen evakuiert.

Im Lauf des Tages wollen UN-Generalsekretär António Guterres und die Vertreter der ständigen Sicherheitsrats-Mitglieder über eine mögliche UN-Sicherheitszone in Kabul sprechen. Frankreich und Großbritannien wollen das im UN-Sicherheitsrat durchsetzen. In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung von mehr als 20 Ländern hieß es, man habe von den Taliban Zusicherungen erhalten, dass "alle ausländischen Staatsangehörigen und alle afghanischen Staatsbürger mit einer Reisegenehmigung aus unseren Ländern sicher und geordnet zu Abflugorten sowie aus dem Land reisen dürfen".

US-Außenminister Anthony Blinken telefonierte nach Angaben seines Ministeriums am Sonntag mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Dieser machte die USA für die "chaotische" Situation in Afghanistan mitverantwortlich. Der Krieg in Afghanistan habe sein Ziel, terroristische Kräfte zu beseitigen, nicht erreicht, sagte er laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in dem Telefonat mit Blinken.