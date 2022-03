Flüssiggas aus den USA gegen Europas Erpressbarkeit

Der russische Präsident Wladimir Putin soll Europa nicht mehr so einfach mit dem Gashahn erpressen können. Das ist die strategische Überlegung, die hinter der "Energiepartnerschaft" steckt, die US-Präsident Joe Biden und Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel präsentierten. Als Bühne diente diesmal die hermetisch abgeriegelte US-Vertretung in der Nähe des Königspalasts.