Flüchtlingslage: EU macht Bosnien schwere Vorwürfe

"Es muss wiederholt werden, dass die EU-Politik konsistent und kohärent war und die EU alle finanziellen Mittel bereitgestellt hat, die nötig waren", zitierte die Tageszeitung "Welt" aus einem vertraulichen Bericht.

"Die Behörden in Bosnien-Herzegowina sind auf verschiedenen Ebenen nicht dem Rat und den Bewertungen der EU, von internationalen Partnern und anderen Organisationen gefolgt. Das Land steht im dritten Jahr hintereinander vor demselben Problem", heißt es in dem "Situationsbericht" zur Migration in der EU, der laut "Welt" vor wenigen Tagen erschienen ist.

Angesichts der verheerenden Lage für Migranten im Flüchtlingslager Lipa hat die EU das Land vor negativen Auswirkungen auf dessen Beitrittsperspektive gewarnt. "Das könnte negative Konsequenzen für ihre Ambitionen haben, wenn es um EU-Bestrebungen geht", sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.