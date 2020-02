Flüchtlinge machen sich auf den Weg

Während die Welt gebannt auf das Coronavirus blickt, eskaliert die Lage in Syrien: Tausende Flüchtlinge machten sich gestern auf den Weg nach Europa, nachdem die Türkei angekündigt hatte, das Abkommen mit der EU aufzukündigen und die Grenzen nach Europa vorübergehend zu öffnen.

Wie stark die Türkei die Grenzen wirklich kontrollierte, blieb gestern unklar. Ein Sprecher der Regierung in Ankara betonte zwar, dass man die Flüchtlingspolitik nicht geändert habe. Er warnte jedoch, dass man nach den Massenvertreibungen in Idlib dem Druck durch neu ankommende Flüchtlinge nicht mehr standhalten könne. Es gebe nur eins, was die Europäische Union tun könne, und das sei, der Türkei zu helfen, hieß es. Nach dem Luftangriff mit 33 Toten auf die türkische Armee startete Ankara eine Gegenoffensive und rief auch die NATO zur Beistandspflicht auf.

Die NATO berief daraufhin eine Dringlichkeitssitzung ein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte danach zwar, die Bündnispartner stünden solidarisch zur Türkei. Zu konkreten zusätzlichen Unterstützungsleistungen angesichts der Eskalation in Idlib wollte sich Stoltenberg aber nicht äußern. Die NATO-Partner würden "permanent" prüfen, "was sie noch tun können, um die Türkei darüber hinaus zu unterstützen", blieb er bewusst vage.

Griechenland und Bulgarien verschärften die Grenzkontrollen zur Türkei. "Griechenland hat die Bewachung seiner Grenzen zu Land und zu Wasser maximal verschärft", hieß es. "Wir haben Daten über viel Gedränge", sagte der bulgarische Ministerpräsident Bojko Borissow, der 1000 Soldaten in das Grenzgebiet entsandte. Laut Medienberichten stecken die verzweifelten Flüchtlinge nun in der Pufferzone zur Grenze fest.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte vor einer dramatischen Verschärfung des Konflikts in Idlib. "Es besteht das Risiko, in eine große offene, internationale militärische Konfrontation zu rutschen."