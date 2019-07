Flüchtlinge: Deutschland warnt vor einem "Meer des Todes"

"Aber wollen wir zulassen, dass das Mittelmeer endgültig das Meer des Todes wird und wir wegschauen?", so der CSU-Politiker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die neue EU-Kommission müsse eine Initiative starten, um die Mittelmeeranrainer zu unterstützen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini drängt weiter auf eine Umverteilung der im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge auf andere EU-Länder. Zugleich forderte er exemplarische Strafen für den Kapitän des Segelbootes "Alex", der trotz eines Verbots 41 Flüchtlinge nach Lampedusa gebracht hatte.

In Malta sind 65 Migranten des Rettungsschiffs "Alan Kurdi" angekommen, wie in der Nacht auf Montag bestätigt wurde. Maltas Behörden hatten sich doch bereit erklärt, das Schiff anlegen zu lassen, weil andere EU-Staaten die Aufnahme von Flüchtlingen zusagten.

Österreich: "Keine Anfragen"

Weder im Fall der "Alan Kurdi" noch der "Alex" wurde in Österreich wegen einer Aufnahme von Flüchtlingen angefragt, sagt Gerald Hesztera, Sprecher von Innenminister Wolfgang Peschorn im OÖN-Gespräch. Bei der EU-Kommission gebe es "einen informellen Koordinationsmechanismus". Die Kommission versuche, zuerst Mitgliedsstaaten zu kontaktieren, die bisher einen geringen Anteil an Flüchtlingen aufgenommen haben. Österreich liege jedoch an der Spitze. In der Frage, ob man Asylwerber aufnehmen würde, gebe es keine Positionierung in der Regierung. Diese wäre "bei einer konkreten Anfrage je nach Situation" zu entscheiden, sagt Hesztera. Aus dem Büro von Außenminister Alexander Schallenberg gab es mangels Zuständigkeit keinen Kommentar.