Floridas Gouverneur DeSantis tritt bei US-Präsidentschaftswahlen an

Dies berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. DeSantis gilt als Rivale von Ex-Präsident Donald Trump bei der Nominierung für die Präsidentenwahl 2024.

Trump hatte bereits im November seine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Ob die Republikaner ihn aufstellen, wird allerdings erst bei den sogenannten Vorwahlen entschieden, die in der ersten Jahreshälfte 2024 angesetzt sind. Trump ist nicht unumstritten in seiner Partei, verfügt aber nach wie vor über immensen Rückhalt, weshalb er derzeit als Favorit auf die Kandidatur gilt. DeSantis bewegt sich politisch ähnlich Rechtsaußen wie Trump, gilt aber als weniger polarisierend, auch weil er nicht so skandalbelastet ist.

