Fischereistreit: Briten drohen Frankreich mit Vergeltung

Die britische Regierung drohte am Freitag damit, französische Fischkutter als Vergeltungsmaßnahme festzusetzen. Die Regierung in Paris bekräftigte dagegen ihre Drohung mit Sanktionen gegen das Vereinigte Königreich. Der britische Umweltminister George Eustice sagte der BBC: "Wir behalten uns natürlich vor, angemessen zu reagieren." Frankreich hatte in dem Streit am Donnerstag ein britisches Schiff vor Le Havre beschlagnahmt, weil es ohne Lizenz in seinen Hoheitsgewässern unterwegs gewesen sein soll.

Großbritannien hat der EU zugesichert, Lizenzen an EU-Fischer auszustellen, die vor dem Brexit am 31. Jänner 2020 in britischen Gewässern tätig waren. Frankreich wirft der Regierung in London vor, diese Papiere zurückzuhalten, was Großbritannien dementiert. Die britischen Gewässer zählen zu den fischreichsten in Nordsee und Nordatlantik und kommen für den Großteil des EU-Fangs auf. Die Fischerei war neben dem Status von Nordirland der heikelste Punkt in den Austrittsverhandlungen.