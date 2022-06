Finnland will an Grenze zu Russland "robusten Zaun" bauen

Das Land müsse sich vor "hybriden Bedrohungen" schützen, sagte Anne Ihanus, leitende Beraterin im finnischen Innenministerium, der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Geplant sei ein "robuster Zaun mit echter Barrierewirkung", erläuterte Sanna Palo, Leiterin der Rechtsabteilung des finnischen Grenzschutzes.

Bisher vor allem leichte Holzzäune

Dahinter steht die Sorge, Moskau könnte Migrationsbewegungen nutzen, um politischen Druck auszuüben. Bisher wird die rund 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland in erster Linie durch leichte Holzzäune geschützt. Der Krieg in der Ukraine habe zur "Dringlichkeit" der Angelegenheit beigetragen, sagte Ihanus.

Der geplante Grenzzaun werde sich "aller Wahrscheinlichkeit nach" nicht über die gesamte Grenze erstrecken, erläuterte Palo. Falls eine große Wanderungsbewegung, etwa von Asylbewerbern einsetze, könnten an der Grenze spezifische Kontrollposten eingerichtet werden.

Die von der Regierung in Helsinki geplanten Maßnahmen an der Grenze zu Russland sollen "so schnell wie möglich" umgesetzt werden. Die Kosten für das Projekt wurden noch nicht beziffert. Finnland hat einen Mitgliedsantrag bei der NATO gestellt. Die Regierung in Moskau hatte daraufhin gewarnt, dies werde "weitreichende Konsequenzen" haben.

Dass sich Finnland derzeit von Russland massiv bedroht fühlt, hat wohl auch historische Gründe. Der Ukraine-Krieg weckt Erinnerungen an den Winterkrieg 1939. Damals griff die Sowjetunion Finnland an und versuchte das gesamte Land zu besetzen, was misslang. Wie heute Russland im Ukraine-Krieg versuchte die Sowjetunion damals den Überfall mit "Sicherheitsinteressen" zu rechtfertigen.