Finnland wählte den Richtungswechsel

Nach der Parlamentswahl vom Sonntag wird es in Finnland zu einem Regierungswechsel kommen: Die konservative Nationale Sammlungspartei (KOK) hat die Wahl gewonnen, die Sozialdemokraten (SDP) der bisherigen Ministerpräsidentin Sanna Marin liegt laut Endergebnis nur noch auf Platz drei, noch hinter den rechtspopulistischen Basisfinnen (PS). Wobei die Abstände zwischen den drei größten Parteien, die alle dazugewonnen haben, gering sind: Die KOK erreichte 20,8 Prozent und 48 Mandate, die PS 20,1 Prozent und 46 Mandate, die SDP 19,9 Prozent und 43 Mandate. Verlierer sind vor allem die liberale Zentrumspartei und die Grünen.

Für eine Mehrheit im 200-sitzigen Parlament braucht Wahlsieger Petteri Orpo die Unterstützung von zumindest zwei Parteien. Noch ist nicht klar, ob Orpo eine Regierung mit den Sozialdemokraten oder mit den Basisfinnen anpeilt.

Ab heute in der NATO

Finnland soll heute offiziell in die NATO aufgenommen werden. Man werde das Land am Rande eines Außenministertreffens als 31. Mitglied des Verteidigungsbündnisses willkommen heißen und vor dem NATO-Hauptquartier zum ersten Mal die finnische Flagge hissen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel.

