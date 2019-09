Finnland ruft EU-Minister zum Klimaschutz auf

"Es geht um die Zukunft unserer Kinder", sagte die 33-jährige finnische Verkehrsministerin Sanna Marin, als sie Freitag früh in Brüssel zum Treffen mit ihren europäischen Amtskollegen eilte. Die finnische EU-Ratspräsidentschaft hatte eine Grundsatzdebatte über die Frage anberaumt: Wie kann Europa die Treibhausgase aus dem Verkehr reduzieren? Und zwar zu Erde, Wasser und in der Luft.

Europa solle bis spätestens 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Das hat die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprochen. Will sie dieses Ziel erreichen, geht das nur mit Hilfe der Verkehrsminister. Immerhin stammt ein Viertel aller CO2-Emissionen der Union aus dem Verkehr, der der einzige Wirtschaftssektor ist, in dem der Ausstoß von Treibhausgasen noch steigt. Besonders groß sind die erwarteten Zuwächse im weltweiten Flugverkehr: Obwohl der zurzeit nur für zwei bis drei Prozent aller Treibhausgase auf dem Globus verantwortlich ist, rechnen Experten bis 2040 mit einer Verdreifachung.

Viele Vorschläge

80 Prozent aller Güter weltweit werden übrigens übers Meer transportiert. Auf den Schiffsverkehr entfallen derzeit 2,5 Prozent aller CO2-Emissionen, ein Anteil, der bis 2050 bis zum Zweieinhalbfachen steigen könnte.

Am meisten debattiert wird über den Straßenverkehr. Autos, Busse und Lkw stoßen etwa 70 Prozent aller Treibhausgase aus, die in der EU aus dem Verkehr stammen. Diesem Bereich galt der erste Diskussionspunkt der Minister. Ansätze gibt es fast so viele wie Mitgliedsstaaten. So forderte etwa die niederländische Staatssekretärin Stientje van Veldhoven, ein europaweites Netz an Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu schaffen. Auch solle man sich bei der Umstellung auf E-Mobilität nicht nur auf Autos fokussieren, sondern auch an Mopeds denken. Der schwedische Infrastrukturminister Tomas Eneroth sprach die Notwendigkeit der Verlagerung auf die Schiene an. Und: "Sicherlich muss man auch die EU-Richtlinie für Energiebesteuerung überprüfen." In dieser 16 Jahre alten Richtlinie ist der Flug- und Schiffsverkehr gar nicht erfasst.

Ein weiteres heißes Eisen sind die Pläne der Kommission, auch für Pkw eine kilometerabhängige Maut einzuführen. Das EU-Parlament hat sich bereits dafür ausgesprochen. Viele Länder, darunter Österreich, wehren sich dagegen. (via)

