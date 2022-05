Finnland hat es mit dem NATO-Beitritt eilig

Laut einem Bericht der Zeitung "Iltalehti" will Präsident Sauli Niinistö an diesem Tag erklären, dass er einen Beitritt befürworte. Gleich im Anschluss daran solle das Parlament einem Antrag zur Aufnahme in das Militärbündnis zustimmen. Und auch die NATO macht Tempo: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versprach eine "relativ schnelle" Aufnahme. Bis zum NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni könnte es so weit sein.

Tritt Finnland der NATO bei, dann beendet es eine seit 74 Jahren bestehende Neutralität. Über Jahrzehnte hinweg vertrat man in Helsinki die Haltung, dass der Frieden am besten gewahrt bleibe, indem man sich nicht offiziell auf eine Seite schlage. Finnland und Russland teilen sich eine 1300 Kilometer lange Grenze. Doch der Ukraine-Krieg hat bei einer Mehrheit der Finnen zu einem Umdenken geführt. Die Angst vor einem möglichen russischen Angriff sitzt auch in Finnland tief. Kein Wunder: Russland hat bereits mit massiven Konsequenzen gedroht. Moskau hat erklärt, Atomwaffen und Hyperschallwaffen in seiner Ostsee-Enklave Kaliningrad zu stationieren, wenn Finnland der NATO beitreten sollte.

Die finnische Regierung ist gerüstet: Sie stellt sich in den nächsten Monaten vor allem auf russische Cyberangriffe ein. Auch die Instrumentalisierung von Migration nach dem Modell Belarus hält sie für möglich.

Finnland ist nicht allein: Auch das bislang neutrale Schweden drängt jetzt in die NATO.