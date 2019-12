Finnland bekommt jüngste Ministerpräsidentin der Welt

Damit wird Marin Nachfolgerin des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Antti Rinne. Noch am Nachmittag sollten sie und ihr Kabinett von Präsident Sauli Niinistö im Amt vereidigt werden.

Finnland wird unter Marin weiter von einer Fünf-Parteien-Regierungskoalition geführt, dazu zählen neben den Sozialdemokraten die Zentrumspartei, die Grünen, Linken und die Schwedische Volkspartei. All diese Koalitionspartner haben Frauen als Vorsitzende, Marin wird diesen Posten bei den Sozialdemokraten voraussichtlich im Juni 2020 von Rinne übernehmen.

Rinne hat wegen Streit in Koalition Rücktritt eingereicht

Nur sechs Monate nach Amtsübernahme hatte Rinne am vergangenen Dienstag wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei, den Rücktritt der Regierung eingereicht. Am Sonntagabend wurde Marin bei einem parteiinternen Votum der Sozialdemokraten als Rinnes Nachfolgerin auserkoren. Die Entwicklungen in Helsinki sind für den Rest Europas auch deshalb von Bedeutung, weil Finnland noch bis Ende des Jahres den Vorsitz unter den EU-Staaten innehat.

Marin ist knapp dreieinhalb Wochen nach ihrem 34. Geburtstag nun die derzeit jüngste Regierungschefin der Welt. In Österreich ist der nochmals etwa neun Monate jüngere Ex-Kanzler Sebastian Kurz zurzeit auf der Suche nach einer neuen Regierungskoalition. Derzeit ist übergangsweise Brigitte Bierlein im Amt.

