Finnisches Parlament stimmte für den NATO-Beitritt

Der Weg von Finnland in die NATO ist zumindest von finnischer Seite her frei. Das Parlament in Helsinki stimmte am Mittwoch mit breiter Mehrheit für einen Regierungsvorschlag zur Gesetzgebung, die für den Beitritt des Landes zum westlichen Verteidigungsbündnis nötig ist. Präsident Sauli Niinistö muss das Ganze noch genehmigen, hat aber bereits angekündigt, das umgehend nach dem Votum zu tun.

Ursprünglich wollte Finnland gemeinsam mit Schweden dem Militärbündnis beitreten, aber gegen den Beitritt Schwedens legt sich die Türkei nach wie vor quer. Es müssen aber alle 30 NATO-Mitglieder der Aufnahme der beiden Länder zustimmen. Alle bis auf die Türkei und Ungarn haben das bereits getan. Mit der ungarischen Zustimmung wird voraussichtlich in der kommenden Woche gerechnet.

Schwieriger gestaltet sich die Sache mit der Türkei, die die NATO-Norderweiterung seit langem blockiert. Sie begründet diese Haltung vor allem damit, dass Schweden nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorgehe.

Die Türkei will ihre Gespräche mit Schweden und Finnland zur NATO-Norderweiterung am 9. März fortsetzen. Das Treffen solle in Brüssel stattfinden, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag in Ankara. Die Türkei hatte laut Medienberichten ein vorher angesetztes Treffen im Februar abgesagt. Ankara hatte kurz zuvor aber scharfe Kritik an einer Aktion von Rechtsextremen in Schweden geübt, bei der ein Koran verbrannt wurde.

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte jüngst gesagt, er rechne damit, dass seine Regierung am 9. März einen Beschluss hinsichtlich einer neuen Terrorgesetzgebung treffen werde. Damit werde ein sehr wichtiger Schritt dabei getätigt, das trilaterale Memorandum zwischen Schweden, Finnland und der Türkei zu vollenden.

Zustimmung Ungarns erwartet

Einfacher dürften es die Finnen und Schweden mit Ungarn haben: Der Staatssekretär im ungarischen Außenministerium, Peter Sztaray, sprach sich gestern im Namen der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban für die Ratifizierung der Beitrittsprotokolle aus. Die Abstimmung könnte Anfang nächster Woche erfolgen. Die Billigung der Protokolle gilt als gesichert, auch die linke und liberale Opposition will dafür stimmen.

Finnland und Schweden hatten die Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis im vergangenen Mai unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine beantragt. Davor waren die beiden Länder über Jahrzehnte bei keinem Bündnis.

